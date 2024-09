Auch im 34. Jahr der Kinderhitparade denkt Guido Schmidt an die Zukunft. Aufgewachsen in Kloster, hat der Musiker 2008 in Leimbach sein Eigenheim errichtet und dabei auch gleich ein Tonstudio sowie einen Proberaum. Dort werden dienstags von 16 bis 18 Uhr die jeweiligen Lieder und die entsprechende Bühnenshow geübt. Der große Auftritt der Gesangstalente. Dutzende seien es seit der Gründung der Kinderhitparade 1990 gewesen. Aktuell sind es sieben, die drei bis vier Auftritte pro Monat haben. Zur Weihnachtszeit treten sie laut Guido Schmidt in Kostümen etwa zwölf Mal in Bayern, Hessen und Thüringen auf.