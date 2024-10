Unterhaltung: Für immer Tarzan: Darsteller Ron Ely gestorben

Gefährliche Dreharbeiten

Vor allem die Dreharbeiten in denen Tarzan mit einem Tiger kämpfen sollte, der für die Produktion eigens gefangen und nach Mexiko geflogen worden sein soll, blieb dem Darsteller noch Jahrzehnte später in Erinnerung. "Keiner von uns wusste etwas über Tiger", sagte er auf einer Veranstaltung, die aufgezeichnet und später auf YouTube veröffentlicht wurde. "Es war von Anfang an lächerlich: Es ging um einen Tiger, der frei in Afrika herumläuft. Aber es gibt gar keine Tiger in Afrika."