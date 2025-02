Fürth (dpa/lby) - Rauchende Köpfe und volle Denkleistung sind bei der diesjährigen Deutschen Quizmeisterschaft in Fürth gefragt. Beinahe 500 Quiz-Begeisterte zerbrachen sich in der Stadthalle ihren Kopf, um in einer der Wettkämpfe einen Meistertitel zu gewinnen. Gespielt wurde sowohl am Samstag als auch am Sonntag.