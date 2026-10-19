Gerade sind die beiden wieder in einer heißen Vorbereitungsphase - ihre neue Show "Wonderworld" startet Mitte November.

Natürlich gibt es in der Werkstatt sehr spezialisierte Jobs, aber die Brüder können nach wie vor auffallend gut mitreden. "Die Materialien für unseren Riesenroboter "Titan" haben wir relativ neu für uns entdeckt, Kohlefaser sowieso", fachsimpelt Chris. Mittlerweile machen sie auch viel aus Carbon, wie er zu berichten weiß. "Gerade Carbon ist extrem leicht, aber auch verwindungssteif."

Eine Werkstatt voller Erinnerungen

Die Zauberwerkstatt ist über die Jahre gewachsen. Eine ältere Werkstatt, die immer noch zum Komplex gehört, gilt als Keimzelle. Hier arbeiteten die Brüder einst mit ihrem Vater an frühen Illusionen.

"Das war so unsere Ecke mit Papa", sagt Andreas. "Hier hat Papa auch die kompletten Bleche an die Wand geschraubt und die Werkstatt eingerichtet. Die war mal neu!", erklärt er und deutet auf eine Oberfläche voller Schrammen. "Das wird in unserem Leben nicht weggeworfen."

Der Vater war gelernter Werkzeugmacher, hatte Maschinenbau studiert und war über einen zweiten Bildungsweg Lehrer an einer Berufsschule geworden. "Als wir Kinder waren, wurde bei uns nie was weggeschmissen. Wenn etwas kaputt war, wurde es repariert", erzählt Andreas. "Deswegen verbringen wir wahnsinnig gerne Zeit in der Werkstatt, weil unser Papa gefühlt da weiterlebt mit dem, was er uns beigebracht hat."

Die Tragik sei, dass er den großen Durchbruch der beiden Brüder nicht mehr miterlebte. Der Vater der beiden starb 2013. "Der Erfolg basiert so sehr auf dem Schaffen und Handeln unseres Papas, dass es unfassbar traurig ist, dass er diese tollen Momente nicht miterleben konnte", sagt Andreas.

Der Zauberkünstler ist 48 Jahre alt, sein Bruder Chris 44. Aber in solchen Momenten fühlt man eben immer noch das Kind im Herzen.