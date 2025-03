RTL-Moderatorin Sonja Zietlow begrüßt die Stars im geheimnisvollen "Verräter"-Schloss, wo ein Spiel aus Wahrheit und Täuschung beginnt – mit einem Silberschatz von 50.000 Euro als Hauptpreis. "Doch in diesem Spiel ist niemand sicher: Verrat lauert an jeder Ecke, und wer nicht clever genug spielt, könnte schon bald aus dem Rennen sein", heißt es in der RTL-Mitteilung.