Autofahrer können in einigen Tagen ein lange nicht gekanntes Gefühl auskosten, für Anwohner wird es dagegen wieder unruhiger. Die Gothaer Straße, eine in Richtung Schmalkalden und den Raum Gotha führende Landesstraße, ist ab der zweiten Novemberwoche mit einiger Sicherheit wieder für den Verkehr frei. „So lauten die Abstimmungen“, sagt der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU), der gerade an der Bauberatung teilgenommen hatte. „Es sind noch einige Arbeiten zu verrichten. Etwa beim Pflastern, wo es wieder zu Verzögerungen gekommen ist. Aber die Sperrung wird bald enden.“ In der Gothaer Straße läuft seit Jahren eine Sanierungsmaßnahme, die Baustelle ist inzwischen von der Einmündung Bahnhofstraße bis Hohleborn gewandert.. Abschnittsweise sind Wasserleitungen, Abwasserrohre und andere Stränge in den Boden gekommen. Danach erfolgten Straßenbau und Gehwegbau. Das alles war mit dem üblichen Baustellenärger verbunden – und vor allem mit Umleitungsärger.