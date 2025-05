Nordheim am Main (dpa/lby) - Beim Auffahren auf eine Fähre in Unterfranken ist ein Wohnmobil mit den Vorderreifen im Main gelandet. Der 59-jährige Fährmann soll seine Fähre beim Anladen am Mittwoch wohl nicht gesichert haben, wie die Polizei mitteilte. Der 66 Jahre alte Wohnmobilfahrer wollte eigentlich vom Ortsteil Escherndorf nach Nordheim am Main (Landkreis Kitzingen) übersetzen.