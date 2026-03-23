Unterfranken: Wildpinkler soll 70-Jährige nach Beschwerde geschlagen haben

Klingenberg (dpa/lby) - Ein Wildpinkler soll eine Seniorin in Unterfranken nach deren Beschwerde über sein Verhalten geschlagen und getreten haben. Die 70-Jährige habe den Mann gebeten, sein Geschäft künftig an einem weniger einsehbaren Ort zu verrichten als direkt an dem Radweg bei Klingenberg (Landkreis Miltenberg), teilte die Polizei mit. Daraufhin soll der Mann die Frau bedroht, geschlagen und getreten haben.