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  4. Wildpinkler soll 70-Jährige nach Beschwerde geschlagen haben

Unterfranken Wildpinkler soll 70-Jährige nach Beschwerde geschlagen haben

Eine Seniorin bemerkt beim Radeln einen Mann, der am Radweg uriniert - und bittet ihn, das künftig an einem weniger sichtbaren Ort zu tun. Beim Angesprochenen kommt das nicht gut an.

Unterfranken: Wildpinkler soll 70-Jährige nach Beschwerde geschlagen haben
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Die Polizei sucht nach Zeugen des mutmaßlichen Angriffs auf dem Radweg. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Klingenberg (dpa/lby) - Ein Wildpinkler soll eine Seniorin in Unterfranken nach deren Beschwerde über sein Verhalten geschlagen und getreten haben. Die 70-Jährige habe den Mann gebeten, sein Geschäft künftig an einem weniger einsehbaren Ort zu verrichten als direkt an dem Radweg bei Klingenberg (Landkreis Miltenberg), teilte die Polizei mit. Daraufhin soll der Mann die Frau bedroht, geschlagen und getreten haben.

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Erst als die 70-Jährige um Hilfe gerufen habe, sei der Mann auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung Miltenberg davongefahren. Passanten hätten der leicht verletzten Frau geholfen - den Angriff selbst aber nicht mitbekommen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.