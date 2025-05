Gemünden am Main (dpa/lby) - Ein drei Jahre altes Mädchen ist in Unterfranken von Zuhause ausgebüxt und allein ins Freibad gegangen. Ein Mitarbeiter des Bauhofs bemerkte das Kind Polizeiangaben zufolge auf dem Gelände des Schwimmbads in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) und rief die Polizei.