Marktheidenfeld (dpa/lby) - Nach mutmaßlich absichtlich herbeigeführten Unfällen auf der Autobahn 3 in Unterfranken hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt und festgenommen. Der 36-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Festnahme in einer psychiatrischen Einrichtung in Würzburg, teilte die Polizei mit. Offenbar hatte er sich inzwischen freiwillig in stationäre psychiatrische Behandlung gegeben.