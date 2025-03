Wenige Hundert Meter weiter habe der Unbekannte beim Überholen den Wagen eines 37-Jährigen gerammt. Dieser konnte nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn anhalten und zu einem Parkplatz fahren. Am Wagen des 51-Jährigen entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Den Schaden am Auto des 37-Jährigen schätzte die Polizei auf 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.