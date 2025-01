Rund 1.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom

An dem Steg verlaufen laut dem Sprecher verschiedene Kabel, die bei dem Zusammenstoß beschädigt worden waren. Die Feuerwehr rückte aus, um einen Brand an den Kabeln zu löschen. Kurzzeitig fiel das Wasserkraftwerk aus, rund 1.000 Haushalte in Karlstadt, Himmelstadt und Zellingen waren am Montagnachmittag etwa eine Stunde lang ohne Strom. Nun müssen die Kabel laut dem Sprecher überprüft und repariert werden, bevor die Schleuse wieder den Betrieb aufnehmen könne.