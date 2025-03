Marktbreit (dpa/lby) - Ein Mann randaliert in einem ICE und springt dann aus dem Zug: Rund einen Monat nach dem Vorfall hat die Polizei im unterfränkischen Marktbreit (Landkreis Kitzingen) einen 27-Jährigen festgenommen. Dem Mann werden außerdem mehrere Hausfriedensbrüche und Diebstähle zur Last gelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sitzt demnach nun in Untersuchungshaft.