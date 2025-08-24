Bütthard (dpa/lby) - Mehrere Tage nach einem schweren Unfall in Unterfranken ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Die 84-Jährige hatte im Wagen eines 82-Jährigen gesessen, der am 17. August bei Bütthard (Landkreis Würzburg) mit zwei Autos zusammengestoßen war. Der Fahrer war nach Polizeiangaben sofort tot, sein 84 Jahre alter Beifahrer starb einen Tag darauf. Die vier Insassen der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall auf der Bundesstraße 19 Verletzungen.