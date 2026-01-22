Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann soll einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer an einem Bahnhof in Unterfranken aufs Gleis gestoßen haben. Der Jugendliche sei am Schweinfurter Bahnhof mit seinem Fahrzeug und zwei Begleitern über den Bahnsteig gefahren, was den Mann gestört habe, teilte die Bundespolizei mit. Er soll den Jugendlichen am Donnerstag daraufhin gepackt und absichtlich ins Gleisbett geworfen haben.
Unterfranken Mit E-Scooter am Bahnhof - Mann stößt 16-Jährigen aufs Gleis
dpa 22.01.2026 - 14:28 Uhr