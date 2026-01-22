 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Mit E-Scooter am Bahnhof - Mann stößt 16-Jährigen aufs Gleis

Unterfranken Mit E-Scooter am Bahnhof - Mann stößt 16-Jährigen aufs Gleis

Ein Jugendlicher fährt mit einem E-Scooter über einen Bahnsteig. Ein Mann stört sich daran - kurze Zeit später landet der Jugendliche verletzt im Gleisbereich.

Unterfranken: Mit E-Scooter am Bahnhof - Mann stößt 16-Jährigen aufs Gleis
1
Der 52-Jährige wurde von der Polizei festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann soll einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer an einem Bahnhof in Unterfranken aufs Gleis gestoßen haben. Der Jugendliche sei am Schweinfurter Bahnhof mit seinem Fahrzeug und zwei Begleitern über den Bahnsteig gefahren, was den Mann gestört habe, teilte die Bundespolizei mit. Er soll den Jugendlichen am Donnerstag daraufhin gepackt und absichtlich ins Gleisbett geworfen haben.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Jugendliche habe dabei eine Platzwunde am Kopf, eine schwere Beckenprellung und Gesichtsverletzungen erlitten.

Die Polizei nahm den 52-Jährigen fest, der Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht. Der Mann sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß, die Tat habe er weitgehend eingeräumt, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn wird jetzt wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Da an dem Bahnhof keine Videoüberwachung vorhanden ist, sind die Beamten auf weitere Zeugenaussagen angewiesen.