Unterfranken: Mit E-Scooter am Bahnhof - Mann stößt 16-Jährigen aufs Gleis

Die Polizei nahm den 52-Jährigen fest, der Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht. Der Mann sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß, die Tat habe er weitgehend eingeräumt, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn wird jetzt wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Da an dem Bahnhof keine Videoüberwachung vorhanden ist, sind die Beamten auf weitere Zeugenaussagen angewiesen.