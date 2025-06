Albertshofen (dpa/lby) - Spezialkräfte der Polizei haben im unterfränkischen Albertshofen eine 41-Jährige festgenommen, die ihren Mann und ihre Tochter mit einem Beil bedroht haben soll. Der 34-jährige Mann und die 16 Jahre alte Tochter hatten sich am Dienstagabend in der Garage des Einfamilienhauses in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie blieben demnach unverletzt.