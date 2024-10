Der 53-Jährige habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Sachverständigen ein, um den Unfallhergang klären zu lassen.