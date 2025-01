Würzburg (dpa/lby) - Nach einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg sitzt ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Er geriet am Samstagabend mit einem 23 und einem 25 Jahre alten Mann in Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.