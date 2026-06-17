Hammelburg (dpa/lby) - Ein Mann ist mit einem Rasenmähertraktor in Unterfranken umgekippt und dabei mit beiden Händen ins Mähwerk geraten. Der 41-Jährige sei daraufhin schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Er war demnach am Dienstag mit dem Rasenmäher an einem Hang in Hammelburg unterwegs gewesen, als das Fahrzeug kippte und der Mann vom Mäher fiel. Mehrere Anwohner hätten sofort Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst gerufen. Die Kripo ermittelt zur Ursache und dem genauen Hergang des Unfalls.