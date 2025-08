Würzburg (dpa/lby) - In Unterfranken ist ein Mann in ein geparktes Auto eingebrochen und hat einen Schäferhund gestohlen. Als die Beamten den Mann und den Hund bei einer Fahndung in Würzburg fanden, soll er in Richtung der Beamten gespuckt und sie beleidigt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auf eine vorläufige Festnahme folgte demnach die Untersuchungshaft, die ein Richter erließ.