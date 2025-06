Unterfranken: Kilometerlange Spur aus Klärschlamm führt zu Straßensperrung

Dammbach - Ein Fahrzeug hat in Unterfranken eine elf Kilometer lange Spur aus Klärschlamm auf der Straße verteilt. Die schlammige Spur wurde in der Nacht zum Donnerstag auf der Staatsstraße 2317 bei Dammbach (Landkreis Aschaffenburg) entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße und rechneten am Vormittag damit, dass sie bis in die Mittagsstunden für die Aufräumarbeiten gesperrt bleibt.