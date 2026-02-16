 
  Frau und drei Kinder nach Zusammenstoß mit Laster verletzt

Unterfranken Frau und drei Kinder nach Zusammenstoß mit Laster verletzt

Unterfranken: Frau und drei Kinder nach Zusammenstoß mit Laster verletzt
Eine Frau und drei Kinder sind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dettelbach (dpa/lby) - Eine 33 Jahre alte Autofahrerin und drei Kinder sind bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah die Frau bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen), dass vor ihr ein Wagen anhielt, um links abzubiegen. Die Frau sei dem wartenden Fahrzeug ausgewichen und dabei auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dort habe sie einen entgegenkommenden Lastwagen gestreift. Der Lkw rutschte den Angaben nach in den Graben und kippte auf die Seite.

Die 33-Jährige und die drei in ihrem Wagen sitzenden Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben. Wegen der Bergungsarbeiten sei die Straße bis zum Abend gesperrt worden. Am Dienstag soll es erneut eine Sperrung geben, um durch Kraftstoff verunreinigtes Erdreich abzutragen.