Unterfranken: Frau und drei Kinder nach Zusammenstoß mit Laster verletzt

Dettelbach (dpa/lby) - Eine 33 Jahre alte Autofahrerin und drei Kinder sind bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah die Frau bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen), dass vor ihr ein Wagen anhielt, um links abzubiegen. Die Frau sei dem wartenden Fahrzeug ausgewichen und dabei auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dort habe sie einen entgegenkommenden Lastwagen gestreift. Der Lkw rutschte den Angaben nach in den Graben und kippte auf die Seite.