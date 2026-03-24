Willanzheim (dpa/lby) - Bei einem Scheunenbrand in Unterfranken ist ein Schaden von geschätzt rund 300.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr sei noch dabei, den Brand in Willanzheim zu löschen, die Flammen und Funken schlügen rund zehn Meter in die Höhe, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. In der Scheune stand demnach unter anderem ein Traktor. Rettungskräfte brachten zwei Bewohner eines Nachbargebäudes in Sicherheit. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.