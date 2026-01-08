 
Unterfranken Falscher Polizist: Erspartes im Einkaufskorb überreicht

Mit einer dreisten Lüge lockte ein falscher Polizist eine Seniorin in die Falle: Die Frau händigt am Ende ihr gesamtes Erspartes in einem Einkaufskorb aus.

Unbekannte geben sich gegenüber einer Seniorin als Polizeibeamte aus und erbeuten Bargeld und Wertgegenstände. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Alzenau (dpa/lby) - Mit einer Lügengeschichte hat ein falscher Polizist eine Seniorin im unterfränkischen Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) um ihr Erspartes gebracht. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau zunächst einen Anruf eines Betrügers. Dieser behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Um ihren Besitz in Sicherheit zu bringen, solle sie Bargeld und Wertsachen bereitlegen und den Ermittlern aushändigen.

Die Schilderung war jedoch frei erfunden. Laut Polizei handelte es sich um eine bekannte Masche des Callcenter-Betrugs, die darauf abzielt, vor allem ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen.

Am Abend übergab die Seniorin schließlich einem Unbekannten ihren Besitz im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags – deponiert in einem Einkaufskorb. Der Abholer flüchtete anschließend mit der Beute.