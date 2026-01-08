Alzenau (dpa/lby) - Mit einer Lügengeschichte hat ein falscher Polizist eine Seniorin im unterfränkischen Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) um ihr Erspartes gebracht. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau zunächst einen Anruf eines Betrügers. Dieser behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Um ihren Besitz in Sicherheit zu bringen, solle sie Bargeld und Wertsachen bereitlegen und den Ermittlern aushändigen.