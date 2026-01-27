 
Unterfranken Falsche Bankmitarbeiterinnen erbeuten Bankkarte und PIN

In Schweinfurt meldet sich eine angebliche Bankmitarbeiterin bei einer Rentnerin. Mit welcher Masche die Täter ihre Bankkarte und mehrere Tausend Euro erbeuteten.

Nach dem Telefonbetrug im unterfränkischen Schweinfurt ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Betrüger haben die Bankkarte und damit mehrere Tausend Euro von einer Frau aus Schweinfurt erbeutet. Eine vermeintliche Bankmitarbeiterin rief die 67-Jährige nach Polizeiangaben an, weil über ihr Konto angeblich bei einem Online-Modehändler eingekauft worden sei. Eine Kollegin der vorgeblichen Bankmitarbeiterin werde deswegen bei der Frau vorbeikommen und ihre EC-Karte auf Fingerabdrücke prüfen.

Am Montagvormittag tauchte dann laut Polizei eine bislang unbekannte Frau bei der 67-Jährigen auf und nahm ihre Bankkarte mit. Auch die dazugehörige PIN habe die Frau an die Betrügerin weitergegeben. Damit hätten die Täter schließlich einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der Frau abgehoben.