Unterfranken: Falsche Bankmitarbeiterinnen erbeuten Bankkarte und PIN

Schweinfurt (dpa/lby) - Betrüger haben die Bankkarte und damit mehrere Tausend Euro von einer Frau aus Schweinfurt erbeutet. Eine vermeintliche Bankmitarbeiterin rief die 67-Jährige nach Polizeiangaben an, weil über ihr Konto angeblich bei einem Online-Modehändler eingekauft worden sei. Eine Kollegin der vorgeblichen Bankmitarbeiterin werde deswegen bei der Frau vorbeikommen und ihre EC-Karte auf Fingerabdrücke prüfen.