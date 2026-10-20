Gerolzhofen (dpa/lby) - Nach einem Faustschlag ins Gesicht einer Joggerin in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein Zeuge habe sich nach einem öffentlichen Aufruf bei der Polizei gemeldet und entscheidende Hinweise gegeben, teilten die Ermittler mit. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen 35-Jährigen. Er müsse sich nun wegen Körperverletzung verantworten.
Unterfranken Angriff auf Joggerin – Tatverdächtiger ermittelt
dpa 20.10.2026 - 11:44 Uhr