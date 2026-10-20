Unterfranken: Angriff auf Joggerin – Tatverdächtiger ermittelt

Der Mann soll der 31 Jahre alten Joggerin Mitte Oktober auf einer Brücke über die Volkach unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau war an einer Gruppe von Männern vorbeigelaufen, als einer von ihnen zuschlug. Anschließend soll er ihr hinterhergelaufen sein und sie mit seinem Handy gefilmt haben. Die Frau wurde leicht verletzt. Eine erste Fahndung nach dem Angreifer war erfolglos geblieben.