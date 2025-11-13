Unterfranken: 49-Jähriger flüchtet nach Crash – A7 stundenlang gesperrt

Frickenhausen am Main (dpa/lby) - Ein 49-Jähriger hat auf der A7 nahe Frickenhausen am Main im Landkreis Würzburg nach einem Unfall einen mehrstündigen Rettungseinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am Dienstagabend auf der Fahrbahn in Richtung Füssen auf einen Lkw auf, woraufhin sein Wagen über die Straße schleuderte und ein größeres Trümmerfeld hinterließ. Eine 29-Jährige konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und beschädigte ihren Wagen beim Überfahren der Fahrzeugteile. Verletzt wurde sie nicht.