Nach Beendigung seiner Tätigkeiten stieg der 41-Jährige den Angaben zufolge am Donnerstag auf ein Gitter, um Fotos von seiner Arbeit zu machen. Das Gitter verrutschte demnach und der Mann fiel in den darunterliegenden Schacht. Der 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls.