Unterföhring: Brand in Heizkraftwerk im Landkreis München

Unterföhring (dpa/lby) - Im Heizkraftwerk in Unterföhring (Landkreis München) ist ein Brand ausgebrochen. In der Nacht zum Samstag hätten Müllablagerungen in einem Müllbunker aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Anders als zunächst angenommen, habe es sich dabei nicht um einen Elektrobrand gehandelt. Die Ablagerungen seien in einem Elektroschacht in rund 25 Metern Höhe gewesen, sagte der Sprecher.