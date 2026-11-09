Weihnachten kann kommen, Suhl ist gerüstet. Zumindest, wenn es um das Thema Weihnachtsbäume geht. Am Samstag sind gleich zwei von ihrem Standort im Grünen in die Innenstadt gezogen. Während die Fichte an der JVA Goldlauter geernet wurde, hatte ein Ehepaar aus der Meininger Straße den zweiten Baum zur Verfügung gestellt. Am späten Samstagvormittag wurde er geschlagen und auf den Unteren Markt transportiert. 14 Meter hoch – und damit genauso hoch wie das Exemplar auf dem Marktplatz – und 1,5 Tonnen schwer ist das Exemplar. Mit dabei: das bewährte Team aus Zella-Mehliser Kranfirma Schelhorn und den Suhler Feuerwehrleuten.