Unteren fünfstelligen Betrag: Quad fängt Feuer – Flammen greifen auf Hausfassade über

Frielendorf (dpa/lhe) - Ein Quad ist im nordhessischen Frielendorf in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses über und beschädigte sie, wie die Polizei mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner vorübergehend nicht in ihr Haus zurückkehren. Warum das Quad Feuer fing, ist noch unklar. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.