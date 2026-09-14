Unterbringungsbefehl: Polizei schießt auf Mann mit Messer – Gutachter sieht Gefahr

Rattelsdorf (dpa/lby) - Nach dem Schusswaffengebrauch der Polizei gegen einen mit zwei Messern bewaffneten Mann im Landkreis Bamberg hat ein Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl gegen den 38-Jährigen erlassen. Ein Sachverständiger habe den Mann als psychisch beeinträchtigt und für die Allgemeinheit gefährlich eingestuft, teilten die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Nach Abschluss der Behandlung seiner Schussverletzung am Bein soll er in einer Bezirksklinik untergebracht werden.