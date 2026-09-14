Unterbringungsbefehl: Polizei schießt auf Mann mit Messer – Gutachter sieht Gefahr

Mehrere Zeugen hatten am Samstagmorgen einen verwirrten Mann mit zwei Messern gemeldet. Bei der Fahndung samt Hubschrauber entdeckten die Beamten den 38-Jährigen, der auf ihre Ansprache mit Drohungen reagierte. Pfefferspray und Warnschüsse hätten keine Wirkung gezeigt. Den Angaben zufolge lief der Mann stattdessen auf die Beamten zu, woraufhin diese mit den Dienstwaffen schossen. Trotz der Verletzung soll er weiter das Messer gehalten und gedroht haben; erst mit einem Elektroschockgerät überwältigten ihn weitere Kräfte. Der Mann wurde nicht lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus.