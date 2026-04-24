Unterbreizbach: Wo Schule spannend, kreativ und lecker ist

Eine langjährige Tradition an der Regelschule am Ulsterberg in Unterbreizbach/Räsa haben die Projekttage und der Umwelttag in der Woche vor den Osterferien. Während die Schüler der zehnten Klassen schwitzten und eine Intensivwoche zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in Englisch und Mathe bestritten und die Schüler der 9. Klassen ihren ersten gemeinsamen Workshop zur Erstellung der Projektarbeit absolvierten, ging es in den anderen Klassen spannend, experimentell und kreativ zu. Von langer Hand vorbereitet konnten sich Schüler und Lehrer auf ein anspruchsvolles Programm mit zahlreichen Kooperationspartnern freuen.