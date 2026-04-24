 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Wo Schule spannend, kreativ und lecker ist

Unterbreizbach Wo Schule spannend, kreativ und lecker ist

Eine Projektwoche sowie ein Umwelttag fanden jetzt an der Regelschule am Ulsterberg in Unterbreizbach/Räsa statt. Sie waren bunt und vielseitig und kamen gut an.

Unterbreizbach: Wo Schule spannend, kreativ und lecker ist
1
Verrückt? Na und – Prävention zum Thema „Seelische Gesundheit“ Foto: Schule

Eine langjährige Tradition an der Regelschule am Ulsterberg in Unterbreizbach/Räsa haben die Projekttage und der Umwelttag in der Woche vor den Osterferien. Während die Schüler der zehnten Klassen schwitzten und eine Intensivwoche zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in Englisch und Mathe bestritten und die Schüler der 9. Klassen ihren ersten gemeinsamen Workshop zur Erstellung der Projektarbeit absolvierten, ging es in den anderen Klassen spannend, experimentell und kreativ zu. Von langer Hand vorbereitet konnten sich Schüler und Lehrer auf ein anspruchsvolles Programm mit zahlreichen Kooperationspartnern freuen.

Nach der Werbung weiterlesen

„Die Palette der Angebote war riesig. Die 5. Klassen besuchten den Zoo in Erfurt und bastelten anlässlich des bevorstehenden Osterfests. Die 6. Klassen gingen auf eine Reise durch 350 Jahre Alltagsgeschichte der Rhön im Freilandmuseum Fladungen. Am zweiten Projekttag galt das Interesse der Schüler dem Salz. Angeregt durch die meditative Kunstform Sandmalerei hatte Kunstlehrerin Sabine Fischer die Idee, statt des Stoffes Sand Salz einzusetzen und so gleichzeitig eine Brücke zu schlagen zu dem Stoff, der das Leben in unserer Kaliregion grundlegend prägt“, zählt Schulleiterin Gabi Hörschelmann einige der vielfältigen Aktionen auf.

Einblicke in den Ökolandbau

Die 7. Klasse nutzte das erlebnispädagogische Programm des Biohofs Gensler in Poppenhausen und erhielt wertvolle Einblicke in den Ökolandbau. Brotbacken gehörte zweifelsfrei zum Höhepunkt des Projekttages auf dem Biobauernhof. Am folgenden Tag gab es ein Projekt mit der Wasserwacht Bad Salzungen unter Leitung von Uwe Hahn. Man spürte, dass ihm besonders die Nachwuchsgewinnung eine Herzensangelegenheit war. Die Schüler wurden unter anderem für Gefahrensituationen beim Baden in öffentlichen Gewässern sensibilisiert oder erhielten Hinweise für geeignete Maßnahmen zur Ersten Hilfe bei Badeunfällen. Die 8. Klassen beschäftigten sich mit dem Präventionsprojekt: Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule – ein Programm vom Verein Irrsinnig Menschlich in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Schule, dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt des Wartburgkreises. Organisiert und initiiert wurde der Präventionstag durch die Schulsozialarbeiterin Christina Zilch.

Berichte von Betroffenen

Die seelische Gesundheit von Schülern im Blick wurde der gemeinsame Umgang mit psychischen Krisen und Nöten präventiv geübt. Besonders eindrucksvoll waren die Erfahrungsberichte von Betroffenen, die durch ihre Schilderungen den Schülern einen sehr emotionalen und sensiblen Zugang zu ihrem Leidensweg ermöglichten. Dass Kali und Salz im Rahmen ihrer Zentralen Technik und der Automatisierung intensiv auf moderne Technologien einschließlich Roboter und autonomer Systeme setzen, konnten die Schüler der 9. Klassen an ihrem Projekttag erfahren. Ihr besonderes Interesse galt dem Robotik- Einsatz bei K&S.

Unsere Empfehlung für Sie

Unterbreizbach: Wenn eine Schule rund um den Globus fliegt

24.02.2026 17:00 Unterbreizbach Wenn eine Schule rund um den Globus fliegt

Der Kulturtag 2026 in der Regelschule am Ulsterberg – eine kunterbunte, gelungene Veranstaltung. Da staunte nicht nur die Schulleiterin, welche Talente es hier gibt.

Im Rahmen des Deutschunterrichts besuchten die Neuntklässler das Theater Eisenach. Auf dem Programm stand George Orwells „1984“, das den Schülern eindringlich vor Augen führte, was Leben in einem totalitären Staat unter allgegenwärtiger Überwachung bedeutet.

Lieblingspizza für jeden

„Auf eine ganz liebenswürdige Idee kamen die Schulabgänger der 9. Klassen. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Henrik Jahn verwandelten sie den Klassenraum in eine Backstube und überraschten das Lehrerkollegium mit selbst gebackenen Pizzen. Im Vorfeld gab es eine Speisekarte, aus der sich jeder Lehrer seine Lieblingspizza aussuchen konnte. Und am Ende war das Urteil einhellig: wie beim Italiener“, schwärmt die Schulleiterin.

Eine Aktion, die traditionell schon viele Jahre auf der Agenda der Schule steht: Der letzte Schultag vor den Osterferien wird als traditioneller Umwelttag durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler sammelten gemeinsam mit ihren Lehrern in ihren Heimatorten und -regionen entlang von Straßen und Wegen Müll und Unrat. Unterstützt werden sie dabei von den Gemeinde- und Stadtverwaltungen Unterbreizbach und Vacha.

„Der Raus-aus-dem-Klassenzimmer- Gedanke beschert den Schülern den Blick über den Unterrichtstellerand hinaus, das Smartphone bleibt öfters mal ungenutzt, gemeinsame Erlebnisse stärken die soziale Kompetenz. Ein Gewinn für die gesamte Schulgemeinschaft“, so das Fazit von Gabi Hörschelmann.

Erstaunlich auch die Bandbreite der Angebote und die vielen Kooperationspartner, die den Schülern zu Seite standen. Ihnen gelte ein besonderes Dankeschön.