Unterbreizbach: Wo Schule spannend, kreativ und lecker ist

Einblicke in den Ökolandbau

Die 7. Klasse nutzte das erlebnispädagogische Programm des Biohofs Gensler in Poppenhausen und erhielt wertvolle Einblicke in den Ökolandbau. Brotbacken gehörte zweifelsfrei zum Höhepunkt des Projekttages auf dem Biobauernhof. Am folgenden Tag gab es ein Projekt mit der Wasserwacht Bad Salzungen unter Leitung von Uwe Hahn. Man spürte, dass ihm besonders die Nachwuchsgewinnung eine Herzensangelegenheit war. Die Schüler wurden unter anderem für Gefahrensituationen beim Baden in öffentlichen Gewässern sensibilisiert oder erhielten Hinweise für geeignete Maßnahmen zur Ersten Hilfe bei Badeunfällen. Die 8. Klassen beschäftigten sich mit dem Präventionsprojekt: Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule – ein Programm vom Verein Irrsinnig Menschlich in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Schule, dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt des Wartburgkreises. Organisiert und initiiert wurde der Präventionstag durch die Schulsozialarbeiterin Christina Zilch.