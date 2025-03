Am Wochenende vor Rosenmontag starteten die Karnevalisten in Sünna und Unterbreizbach ihre Karnevalsumzüge. Angeführt von den Prinzenpaaren und den Elferräten zogen Groß und Klein am Samstagnachmittag in Sünna und am Sonntagvormittag in Unterbreizbach durch die Straßen, um Frohsinn zu verbreiten und die Zuschauer am Wegesrand mit Kamellen zu überschütten.