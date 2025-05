„Wir fanden es sehr schön, dass Sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten haben. Achten Sie auch darauf, dass alle Mitfahrer angeschnallt sind!“ – Mit klaren Worten, vorbereiteten Fragen und selbst gebastelten Danke-Karten konfrontierten am Donnerstagmorgen Kinder der Klassen 4a und 4b der Grundschule Sünna Autofahrer in unmittelbarer Schulnähe. Begleitet von der Verkehrswacht Eisenach und der Polizeiinspektion Bad Salzungen beteiligten sich die Kinder an der Aktion „Blitz for Kids“ – zum ersten Mal überhaupt in Sünna.