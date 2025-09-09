Zusätzlich zu den etablierten Vereinen gibt es seit über einem Jahr in Unterbreizbach ein neues Projekt: die Abteilung „Kulturzeit“. Nach der Corona-Pandemie gründete sich innerhalb des Sportvereins Kali Unterbreizbach die Abteilung „Kinderturnen“, die innerhalb kürzester Zeit gut angenommen wurde. Als in diesem Rahmen auch verschiedene Familienveranstaltungen organisiert wurden, fiel den Mitwirkenden schnell auf, dass in ihrer Region vor allem auch kulturelle Angebote fehlen. Da dies nicht mehr zur Abteilung „Kinderturnen“ passte, entschied man sich dafür, eine neue Abteilung zu gründen. Unter dem Motto „Sport macht Kultur“ wurde die Satzung des Sportvereins SV Kali Unterbreizbach um die Förderung von Kultur und Kunst erweitert. Vor circa einem Jahr, am 28. August 2024, fand dann die Gründungsversammlung für die neue Abteilung statt.