Fest in Truckerhand befand sich am Wochenende das Gewerbegebiet in Unterbreizbach samt dem namensgebenden Salzberg (Salt Hill) zum 5. Salt-Hill-Truckertreffen. Mehrere Hundert Kapitäne der Landstraßen waren mit ihren PS-strotzenden Gefährten gekommen, um dem Treffen einen Hauch von Truckerromantik zu verleihen. Die Veranstalter sorgten wieder mit einem vielfältigen Rahmenprogramm für Abwechslung.