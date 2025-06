Mit der Bekämpfung des Riesenbärenklaus in der Gemeinde Unterbreizbach hatten die Mitarbeiter des Bauhofs gut zu tun. Deshalb seien die Mäharbeiten zum Teil etwas ins Stocken geraten, wie Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) in dieser Woche in der Ratssitzung informierte. „Insbesondere die Außenbereiche wurden größtenteils noch gar nicht gemäht, die gegenwärtige Trockenheit ist hier hilfreich“, sagte er.