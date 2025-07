Die Arbeitsweise von Katja Bräuning, der neuen Kontaktbereichsbeamtin, kommt in Unterbreizbach offensichtlich gut an. „Ihre Einsatzzeiten, abends die Kontrollfahrten und so weiter“ – das sei einfach topp, befand Ortsteilbürgermeister Matthias Adler (CDU-Fraktion) in der Ratssitzung. Wenn das über die gesamten Ferien genauso weiterlaufe, „sind wir vollkommen zufrieden“, sagte er.