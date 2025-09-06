Ein Nachmittag, der in die Annalen der Holzbau Hohmann GmbH in Unterbreizbachs Ortsteil Mosa eingehen dürfte: Vertreter der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammer haben sich auf dem Betriebsgelände des Betriebs eingefunden, um einen frischgebackenen Zimmerergesellen für seine außerordentliche Leistung zu ehren. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Lukas Christopher - ein junger Mann, fein gemacht in der traditionellen Zunftkleidung, sichtlich gerührt und voller Stolz da.