Wo soll die Entwicklung der Einheitsgemeinde Unterbreizbach in den kommenden Jahren hingehen? Was ist den Einwohnern wichtig? Welche Investitionen sind sinnvoll? Mit dieser Thematik haben sich Gemeindevertreter und interessierte Bürger in den vergangenen Monaten intensiv beschäftigt. Ein Dorferneuerungsbeirat wurde gebildet, es gab eine Zukunftswerkstatt und eine Umfrage in der Bevölkerung. Dann wurden Ziele formuliert und Projektideen entwickelt.