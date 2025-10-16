Die Nachricht, dass der Kindergarten in Pferdsdorf möglicherweise im September 2026 geschlossen wird, hatte für Entsetzen in dem kleinen Unterbreizbacher Ortsteil gesorgt. Ob es tatsächlich so kommt, steht noch nicht fest. Und keinesfalls, so Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) in einem Gespräch mit der Redaktion, werde diese „schwierige Entscheidung“ bereits in der November-Sitzung des Gemeinderats, in der unter anderem der Haushalt 2026 auf der Tagesordnung steht, getroffen.