Als ausgezeichnete Beobachter erwiesen sich die Jungs und Mädchen des an der Friedhofstraße gelegenen Kindergartens. „Schaut mal an, was die Fräse alles kann. Schaut mal her, der Bagger schuftet schwer“, sangen sie in hellen Tönen zur Freude der offiziellen Gäste und der Anwohner dieser Straße, die sich zu der Feierstunde eingefunden hatten. „Sieh mal an, der Lkw fährt Schotter an. Schaut mal her, zum Schluss stinkt’s nach Teer.“