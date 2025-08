Mit einer Projektförderung in Höhe von 57 299,85 Euro durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten (TMUENF) hat die Gemeinde Unterbreizbach am Ulsterberg eine neue Murmelbahn errichtet. „Als weitere Station im Naturerlebnispfad zwischen Sünna und Pferdsdorf bietet sie für Groß und Klein inmitten eines Waldstückes einen wunderbaren Familienspaß“, heißt es in einer Mitteilung von Lea Hohmann, Sprecherin der Verwaltungsstellen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön (BR).