Neue Einwohner sind in der 3200-Einwohner-Gemeinde Unterbreizbach stets willkommen. Besonders groß ist die Freude über Nachwuchs – den Kleinen zu Ehren wurde nun wieder ein Empfang ausgerichtet. Insgesamt 19 Babys kamen in diesem Jahr bisher insgesamt in den Ortsteilen zur Welt.