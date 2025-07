Damit die K+S Minerals and Agriculture GmbH die Vergrößerung ihres Betriebsgeländes in Philippsthal umsetzen kann wie gewünscht, ist eine Veränderung im Gewerbegebiet „Im Wolfsgraben“ in Unterbreizbach vonnöten. Dafür hatten die Gemeinderäte bereits im vergangenen Jahr grünes Licht gegeben. Jetzt war ein weiterer Beschluss erforderlich, damit die Öffentlichkeit an dem Verfahren beteiligt werden kann.