Andrej Ilic brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Ausgerechnet der Ex-Unioner Sheraldo Becker (48.) erzielte kurz nach dem Seitenwechsel den verdienten Ausgleich. Doch Oliver Burke (88.) und Josip Juranovic (90.+1) sorgten dann für den historischen Erfolg im vierten Spiel unter Eta. Sie ist die erste Frau, die in der Bundesliga einen Club zu einem Erfolg führte.