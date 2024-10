Ettringen (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Unterallgäu im Krankenhaus gestorben. Der 18-Jährige war bereits in der vorigen Woche bei Ettringen in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Wagen mit drei weiteren Insassen an Bord überschlug sich demnach mehrmals, bis er zwischen mehreren Bäumen auf dem Dach liegen blieb.