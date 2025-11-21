Was für Easy wie eine romantische Überraschung von Ringo zum Hochzeitstag wirkt, entpuppt sich als Falle: Er befindet sich längst in den Händen von Patrizia. Die sucht Ringo zu Hause auf und setzt ihn massiv unter Druck – wenn er Easy unversehrt wiedersehen will, soll er ihr die Heiratsurkunde aushändigen.