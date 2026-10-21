Immer wenn Gäste aus Suhls französischer Partnerstadt Bègles zu Besuch am Rennsteig sind, dann darf ein Abstecher zum Freundschaftsbaum am Herrenteich nicht fehlen. Und so stattete die Delegation, die seit Montag in Suhl weilt, der Roteiche, die im Oktober 2018 als Zeichen für die lebendige Städtepartnerschaft gepflanzt wurde, einen Besuch ab. Gemeinsam posierten die Mitglieder der Bègles Fraternité und der Deutsch-Französischen Gesellschaft Suhl für ein Erinnerungsfoto unter dem Baum.